Из-за митинга под Радой над Киевом целый день "глушили" дроны - СМИ

Над Киевом в течение дня работает машина радиоэлектронной борьбы, из-за нее возникают проблемы у людей, которые занимаются дронами, поскольку сбивается сигнал и приборы не могут лететь.

Эту информацию подтвердил директор украинского авторизованного магазина DJI Тарас Трояк, передает "Украинская правда".

"Да, это правда", - рассказал он.

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Трояк добавил, что в течение дня было не менее 20 обращений от владельцев беспилотников.

СМИ предполагают, что работа машины радиоэлектронной борьбы может быть связана с акциями под Верховной Радой. Вместе с тем, по информации УП, несколько дронов все-таки летали в течение дня над митингом.

Как сообщал УНИАН, участники митинга, которые напротив здания Верховной Рады на площади Конституции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство, сворачивают партийные флаги.