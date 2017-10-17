"Ты что за х**ню написала?": Лещенко устроил перепалку с Геращенко в Facebook

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что народный депутат Сергей Лещенко поскандалил с ней после ее поста в Facebook о срыве заседания согласительного совета. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Ко мне только что подошел Лещенко с текстом: "Ты нормальная вообще? Ты что за х..ню в своем посте написала? Ира, мне честно за тебя стыдно", - рассказала о сути конфликта Геращенко.

Она отметила, что это уже не впервые, когда Лещенко требует от нее внести коррективы в посты.

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"Сергей, дружище, ты депутат, а не мой редактор. И да, у нас - свобода слова и высказываний): Даже после снятия неприкосновенности", - отметила первый вице-спикер Рады.

"Извинения от самого Сергея также приемлю, считаю, это будет конструктивно и правильно", - добавила она.

В свою очередь, Лещенко в комментариях под записью Геращенко попросил ее написать цитату полностью. Он также назвал ее "новой Анной Герман при Порошенко".

В ответ на это первый вице-спикер парламента написала, что указания, что писать, нардеп может давать Светлане Залищук. Та также отреагировала на слова Геращенко: "Почему, собственно, Сергей должен давать мне указания, с вашей точки зрения?"