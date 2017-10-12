Парубий: на штрафах за прогулы Рада сэкономила около 3 миллионов гривен

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что на штрафах за отсутствие народных депутатов на заседаниях парламента сэкономлено около 3 млн грн. Об этом спикер сообщил в интервью журналу Фокус, отвечая на вопрос о посещаемости депутатами заседаний ВР.

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"Когда я возглавил парламент, эта проблема стояла очень остро, сейчас ситуация сильно изменилась", - заверил Парубий. По его словам, "проблема осталась, но она больше не угрожает нормальной работе ВР".

"Думаю, мы этого добились благодаря штрафам и публикации фамилий прогульщиков. На штрафах сэкономили около 3 млн грн", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН в июне, с начала года за массовые прогулы заседания Рады закрывали четыре раза.