Парубий: на штрафах за прогулы Рада сэкономила около 3 миллионов гривен
Парубий утверждает, что "проблема осталась, но она больше не угрожает нормальной работе ВР".
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что на штрафах за отсутствие народных депутатов на заседаниях парламента сэкономлено около 3 млн грн. Об этом спикер сообщил в интервью журналу Фокус, отвечая на вопрос о посещаемости депутатами заседаний ВР.
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"Когда я возглавил парламент, эта проблема стояла очень остро, сейчас ситуация сильно изменилась", - заверил Парубий. По его словам, "проблема осталась, но она больше не угрожает нормальной работе ВР".
"Думаю, мы этого добились благодаря штрафам и публикации фамилий прогульщиков. На штрафах сэкономили около 3 млн грн", - подчеркнул Парубий.
Как сообщал УНИАН в июне, с начала года за массовые прогулы заседания Рады закрывали четыре раза.