МИД Украины заинтересовался контактами с Россией
04:09, 08 мая 2009Политика
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На всех уровнях
|Владимир ХАНДОГИЙ
Об этом журналистам в Праге сообщил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ.
По его словам, «нам хотелось бы более активного диалога, нам хотелось бы решения тех или иных проблем».
В.ХАНДОГИЙ отметил, что активизация контактов на всех уровнях, в том числе и на высшем уровне, является приоритетом для Украины в отношениях с Россией.
«Мы заинтересованы чаще встречаться, больше общаться на всех уровнях по всем вопросам», - сказал В.ХАНДОГИЙ.
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