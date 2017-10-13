"Давние добрые отношения с Путиным": в Кремле отреагировали на слова Земана о "продаже" Крыма

15:25, 13 октября 2017
Политика
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Президент Чехии Милош Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

Милош Земан / REUTERS

В Кремле назвали предложение президента Чехии Милоша Земана «внутриевропейской дискуссией», о компенсации Украине за аннексию АРК «не может быть и речи».

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Речь идет о внутри европейской дискуссии. Мы конечно уважаем очень авторитетного политика Земана, у которого давние добрые отношения с президентом Путиным», - сказал Песков.

По его словам, Кремль наблюдает за этой дискуссией и обратили на внимания на заявление Земана.

«Вместе с тем здесь конечно нужно сказать – в юридическом и фактологическом плане ни о какой аннексии говорить нельзя. Это неверно. И соответственно не может идти речи ни о какой компенсации», - подчеркнул он.

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Песков заявил, что «легитимный орган» Крыма – Верховный Совет «принял решение о выходе из Украины на фоне переворота» и «на фоне экстремизма, который развивался на фоне этого переворота и частично развивается до сих пор».

Он заявил, что после этого было «принято решение о вступлении в РФ».

«Сами формулировки, что подобные действия могут урегулироваться какими-то выплатами с нашей точки зрения не совсем правильные. Точнее говоря совсем не правильные», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Чехии Милош Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

В Посольстве Чехии в Украине указали, что Земан в ПАСЕ выразил личную точку зрения относительно аннексии Крыма и посоветовали обратиться за комментарием в Офис президента Чехии. В свою очередь, премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике чешского правительства.

Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение по поводу высказываний чешского президента.

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Новость в сюжете: Заявление президента Чехии о "продаже" Крыма
Теги: #оккупация Крыма Россией#Земан о Крыме