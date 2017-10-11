Грицак считает, что украинские чиновники должны ездить в Россию только с разрешения МИД Украины

Украинские чиновники должны ездить в Россию только с разрешения Министерства иностранных дел Украины. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге.

«Как по мне, я бы запретил поездки украинским чиновникам без разрешения МИД, подчеркиваю, в Россию - в первую очередь, чиновникам, уполномоченным на исполнение функций государства», - сказал он.

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Также Грицак отметил, что для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе есть платформа в Минске и «нормандский формат».

«Все остальные вещи, как по мне - частные поездки так называемых депутатов в Россию, пусть это будет связано с бизнесом, с политикой, еще с чем-то. Я не думаю, что они приезжают и высказывают там свое "фэ" российским властям, которые атакуют сегодня четвертый год подряд украинцев. Моя жесткая позиция - я против этого», - подчеркнул председатель СБУ.

Также Грицак поддерживает введение биометрического контроля на границе для граждан России. Он сказал: «Я поддерживаю инициативу президента - биометрические паспорта и все остальное. Мы должны навести порядок».

По его словам, СБУ начала анализировать поездки украинцев на заработки. «К сожалению, обидно, стыдно - ведь кто-то в 40-50 лет пошел добровольцем, а кто-то в 20 лет скрывался на заработках в России», - отметил Грицак.

«Я понимаю причинно-следственную связь - людям нужно зарабатывать, но только не в России», - считает председатель СБУ.