В России угрозами заставляли заробитчанина вернуться в Украину и шпионить за ВСУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку вербовки спецслужбами России жителя Черниговской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что украинец, работая нелегально в России, попал в поле зрения спецслужб РФ, которые давлением и угрозами заставили мужчину согласиться на сотрудничество.

"Угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство, представители ФСБ заставили приехавшего на заработки вернуться в Украину и собрать информацию о количестве личного состава и техники украинских воинских подразделений в приграничных с Россией районах. Мужчина также должен был предоставить сведения о средствах защиты государственной границы Украины, размещении военных объектов и конфиденциальные данные сотрудников украинских правоохранительных органов. После выполнения задания он должен был прибыть в РФ и передать информацию своим "кураторам", - говорится в сообщении.

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Вместо этого, вернувшись в Украину, человек сразу же связался с сотрудниками СБУ и сообщил о попытке вербовки иностранными спецслужбами и рассказал о поставленных перед ним задачами.

"Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако, учитывая, что житель Черниговской области не выполнил преступного задания иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил его от уголовной ответственности", - сообщили правоохранители.