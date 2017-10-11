Бильдт назвал идею Путина о миротворцах на Донбассе признанием ошибки, но раскритиковал ее содержание

Шведский политик и дипломат Карл Бильдт считает, что предложение президента РФ Владимира Путина по поводу миротворческой миссии ООН на Донбассе для защиты наблюдателей СММ ОБСЕ является признанием того, что что-то надо делать, но критикует само содержание предложения, предложив свой вариант.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, такие положения прозвучали в выступлении Бильдта во время конференции «Украина - что дальше?», которая прошла в среду в Брюсселе.

«Минские договоренности никуда не ведут - бесконечное количество встреч, миссий и «бла-бла, но они действительно не работают. Хотя никто не оставляет Минские договоренности, потому что это рамки, которые являются необходимыми. Путин сделал разворот относительно миротворческой миссии. Это серьезно или нет? и да, и нет. Это признание в Кремле, что что-то должно быть сделано. Это шаг, который они раньше не хотели сделать», - убежден политик.

Бильдт считает, что с этим «можно работать». «Если вы посмотрите на то, что было предложено в плане этой миротворческой операции - это безопасность вдоль линии конфликта. Политический эффект от этого будет немного больше, чем замораживание конфликта. Де-факто, это будет задержкой в выполнении Минских договоренностей. Это не в интересах ни Запада, ни Украины, и не должно быть в интересах самой России», - считает он.

По мнению европейского политика, «с точки зрения Кремля, Донбасс превращается в настоящий беспорядок, полный просчет, бремя для России, и они должны как-то выйти из этого беспорядка. Крым - другая ситуация. Что должно быть сделано? Мы должны иметь амбициозный подход для выполнения минских договоренностей», - продолжил излагать свое видение Бильдт.

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Он считает, что центральное место в Минских договоренностях занимают местные выборы, «потому что местные выборы позволят избрать надежное руководство, представительский голос для людей из этих регионов Донбасса, что является необходимым». «Выборы с целью избрания представителей, потом продолжать с институтами, диалогом и децентрализацией. А потом - выполнение различных мероприятий по безопасности», - изложил он свою точку зрения.

Отметим, в соответствии с позицией украинской стороны, сначала надо обеспечить безопасность, а затем проводить выборы.

Бильдт также считает, что такие выборы должны быть проведены «международными органами, которые должны обеспечить безопасность и необходимые условия для свободных и справедливых выборов». «Это более амбициозная миротворческая операция. Я называю ее миротворческой и переходной операцией. Это уже ранее было успешно сделано ООН или другими, и это возможно сделать», - подчеркнул он.

При этом политик отметил, что это будет требовать «доброй воли и сотрудничества от России в Совете Безопасности и на местах». «Москва еще не там, но тот факт, что Москва сделала движение, уже признанием того, что они сделали ошибку, хотя они об этом не скажут. Это то, с чем мы можем работать ... У нас есть фундаментальный интерес в разрешении этого конфликта ради Украины, ради европейской безопасности и ради наших долгосрочных отношений с Россией», - добавил Бильдт.