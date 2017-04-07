Бильдт: Удар США по Сирии - это политический удар против Путина

"С военной точки зрения удар США был против Асада. С политической - он в такой же степени был против Путина, который не смог защитить союзника", - написал в Twitter Карл Бильдт, член Европейского Совета по внешним связям.

Читайте такжеПутин назвал удары США по Сирии "агрессией под надуманным предлогом"

Militarily the US strike was against Assad. Politically it was as much against Putin. Could not defend its ally. pic.twitter.com/azQdWjA55r — Carl Bildt (@carlbildt) April 7, 2017

Как сообщал УНИАН, США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы.

Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены 7 апреля в 04:40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.