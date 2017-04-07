Бильдт: Удар США по Сирии - это политический удар против Путина

09:26, 07 апреля 2017
Мир
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Европейский политик констатировал, что Путин не смог защитить своего союзника.

Ракетный удар США по Сирии / REUTERS

"С военной точки зрения удар США был против Асада. С политической - он в такой же степени был против Путина, который не смог защитить союзника", - написал в Twitter Карл Бильдт, член Европейского Совета по внешним связям.

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Как сообщал УНИАН, США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы.

Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены 7 апреля в 04:40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

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