Суд отказался взять под стражу скандального экс-мэра Запорожья Сина

Орджоникидзевский районный суд Запорожья вчера избрал меру пресечения бывшему городскому голове Александру Сину в виде личного обязательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе райсуда.

Судебное заседание состоялось вчера, 10 октября. Прокуратура ходатайствовала об аресте бывшего мэра, однако суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства – Александр Син обязан прибывать на допросы по первому требованию следователя, прокурора или суда.

Как уточнил УНИАН пресс-секретарь Орджоникидзевского суда Евгений Рахманов, на судебном заседании Син присутствовал лично вместе со своим защитником.

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Как сообщал УНИАН, во время визита в Запорожье генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в отношении Сина открыты три уголовных производства. Его обвиняют в незаконном отчуждении земли (два эпизода) и хулиганстве (во время одного из митингов Син подрался с активистом, который назвал его вором и бандитом). Также Луценко заявил, что экс-мэр Запорожья скрывается от следователей и не является на допросы, и призвал его немедленно явиться в ближайшее отделение полиции. В противном случае, генпрокурор собирался объявить бывшего чиновника в розыск.

Период пребывания Александра Сина на посту городского головы отметился преимущественно разочарованием в нем жителей города и сращиванием местной власти с криминалитетом (Евгением Анисимовым), появлению «смотрящих» и беспорядком на коммунальных предприятиях. Также во время Революции достоинства местные СМИ сообщали об отправке мэром "титушек" на антимайдан в Киев. Кроме этого, городской голова Запорожья запомнился переходом из БЮТ в Партию регионов.