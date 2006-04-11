БЮТ все еще отвергает сотрудничество с Партией регионов

Блок Юлии Тимошенко выражает удивление и непонимание по поводу комментариев и оценок первого номера списка блока «Наша Украина», премьер-министра Юрия ЕХАНУРОВА относительно «совпадения программ» участников демократической коалиции и Партии регионов и возможности привлечения «четвертой силы» к формированию коалиции в Верховной Раде.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

В связи с этим Блок Юлии Тимошенко заявляет, что ни при каких обстоятельствах не пойдет в коалицию с Партией регионов. “Наша позиция четкая: сотрудничество БЮТ и Партии регионов в рамках одной парламентской коалиции невозможно”, отмечается в заявлении.

По убеждению БЮТ, привлечение Партии регионов в коалицию будет означать компромисс между властью и теневым капиталом и абсолютно исключит возможность реализации задач, которые стоят перед Коалицией демократических сил.

БЮТ обращается к своим партнерам из «Нашей Украины» с просьбой дать четкий ответ на вопрос: с кем они собираются формировать коалицию – с БЮТ или с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ? “Сочетание этих политических сил для нас невозможно и неприемлемо в принципе”, подчеркивают авторы заявления.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ЕХАНУРОВ сказал, что не исключает возможности формирования парламентской коалиции из четырех политических сил.

После встречи с Президентом Виктором ЮЩЕНКО и лидерами партий и блоков, которые победили на парламентских выборах, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что как представитель Президента он ведет переговоры со всеми политическими силами нового парламента. Программы всех победителей в выборах, кроме Коммунистической партии, на три четверти совпадают, что дает возможность для переговоров и объединения усилий, сказал он.