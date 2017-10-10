Чубаров назвал предложение Земана по Крыму "неприемлемым и оскорбительным"

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что предложение президента Чехии Милоша Земана по отмене антироссийских санкции и решения крымского вопроса путем выплат компенсации Украине является неприемлемым и оскорбительным. Об этом Чубаров сказал во время дискуссии «Крым – три года после», которая проходит в рамках «Форума 2000» в столице Чехии Праге, сообщает Крым.Реалии.

«Одна из версий по господину Земану - зависим от Москвы, вторая версия... он хочет решать проблемы с предстоящими выборами президента путем отвлечения внимания на какие-то проблемы, которые чешского избирателя меньше волнуют. Его предложение (по Крыму - УНИАН) не то, что неприемлемое, оно является оскорбительным», – подчеркнул Чубаров.

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Он также призвал чешских политиков осудить подобные высказывания Земана.

Как сообщал УНИАН, Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

Земан посоветовал Украине договариваться о финансовой или нефтегазовой компенсации с Россией за украденный Крым.

Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение относительно высказываний чешского президента.

В Посольстве Чешской Республики в Украине отмечают, что президент Чехии Земан во время выступления в ПАСЕ выразил личную точку зрения относительно аннексии Крыма.

В Чехии, по Конституции, внешняя политика является прерогативой правительства, а не президента.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».