Выступившие после президента Чехии представители ПАСЕ не выразили возмущение из-за его заявления о "продаже" Крыма

Заявление президента Чехии Милоша Земана о необходимости "купить" согласие Киева на аннексию Крыма не встретило возмущения у представителей ПАСЕ, которые получили право на выступление в его присутствии. Об этом сообщает "Европейская правда".

После скандального заявления главы чешского государства о том, что Украина должна "понять Европу" и согласиться на денежную компенсацию в обмен на узаконивание потери Крыма, слово брали депутаты из Франции, Армении, Великобритании и Сербии, но ни один из них не поднял эту тему, выбирая другие вопросы для чешского гостя. Более того, несколько выступающих в своих обращениях говорили о "мудрости" Земана.

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С комплиментами в его адрес выступил и председательствующий в ПАСЕ Роджер Гейл, который закрывал заседание.

Примечательно, что перечень тех, кто задавал вопросы, был закрыт, как только очередь дошла до представителя Украины Владислава Голуба. Он уже встал для того, чтобы задать свой вопрос, но председательствующий объявил, что время исчерпано. До завершения сессии на тот момент оставалось 4-5 минут.

Как сообщал УНИАН, на сессии ПАСЕ президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом" и предлагает решить вопрос с помощью выплат Киеву.