Украина может отмечать День Победы только «под звездой»?

Действующее украинское законодательство прямо предусматривает использование советской символики при праздновании Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом идет речь в переданных УНИАН заключениях Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз “Правовое государство” по поводу остановки Прилуцким горрайонным судом Черниговской области решения Прилуцкого районного совета относительно использования символики времен Великой Отечественной войны 9 мая, в день государственного праздника – Дня Победы.

Эксперты Центра считают, что в существующей ситуации следует исходить из части четвертой статьи 1 Закона Украины “Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”. Там, в частности, указано: “В честь Победы в столице Украины городе-герое Киеве, других городах и населенных пунктах Украины проводятся праздничные мероприятия с использованием символики годов Великой Отечественной войны”.

По мнению законодателей, под формулировкой “символика годов Великой Отечественной войны” следует понимать именно советскую символику, но не нацистскую.

“Следовательно, действующее законодательство прямо предусматривает использование советской символики при праздновании Победы в Великой Отечественной войне”, - подытоживается в заключениях Центра “Правовое государство”.

Как сообщал УНИАН, Прилуцкий райсовет 15 апреля принял решение поднять красные флаги Советского Союза во время празднования Дня победы в Прилуках и Прилуцком районе на зданиях официальных учреждений.

Между тем Черниговская областная организация Всеукраинского объединения “Свобода” обратился по этому поводу в Черниговскую областную прокуратуру, а также в Прилуцкий горрайонный суд.

Прилуцкий горрайонный суд по этому иску остановил действие решения райсовета «Об использовании символики времен Великой Отечественной войны в день государственного праздника – Дня Победы».

В частности, пока прокуратура области проводит проверку по заявлению "Свободы", горрайонный суд принял в производство административный иск ВО и остановил действие решения райсовета «Об использовании символики времен Великой Отечественной войны в день государственного праздника – Дня Победы». Суд запретил Прилуцкому райсовету и всем субъектам, перечисленным в его решении, совершать любые действия, направленные на полное или частичное выполнение данного решения до вступления в законную силу решения Прилуцкого горрайсуда по этому делу.