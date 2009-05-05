Попытка военного мятежа в Грузии: арестованы несколько высших офицеров

Власти Грузии заявляют, что группа военнослужащих попыталась устроить мятеж. Бронетанковый батальон, дислоцированный на базе Мухровани в 30-ти километрах от Тбилиси, заявил о неподчинении. Об этом несколько минут назад, выступая по телевидению, заявил министр обороны Давид Сихарулидзе.

Какие-либо подробности пока неизвестны. Ранее сегодня МВД Грузии объявило, что за попытку военного мятежа и связь с российскими спецслужбами арестованы несколько высших офицеров. Связаны ли между собой эти два случая, пока неизвестно.

Все эти события происходят в Грузии в канун намеченного на завтра старта совместных с силами НАТО военных учений.

Эхо Москвы