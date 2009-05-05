Попытка военного мятежа в Грузии: арестованы несколько высших офицеров
11:43, 05 мая 2009Политика
6698 0
Батальон заявил о неподчинении
|Давид Сихарулидзе
Какие-либо подробности пока неизвестны. Ранее сегодня МВД Грузии объявило, что за попытку военного мятежа и связь с российскими спецслужбами арестованы несколько высших офицеров. Связаны ли между собой эти два случая, пока неизвестно.
Все эти события происходят в Грузии в канун намеченного на завтра старта совместных с силами НАТО военных учений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter