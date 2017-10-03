В США требуют от РФ немедленно освободить Умерова

В Государственном департаменте США требуют от оккупационной власти Российской Федерации немедленно освободить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт, сообщается на сайте ведомства.

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В частности, в заявлении говорится, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены признанием вины и осуждением к двум годам лишения свободы Умерова в оккупированном Россией Крыму, о чем было объявлено 27 сентября.

"Он был осужден за свою оппозицию к российской попытке аннексии Крыма и получил более строгий приговор чем просил российский оккупационный прокурор", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что приговор Умерову "усиливает предыдущую несправедливость по делу, включая его заключение на несколько недель во время карательного психиатрического лечения в 2016 году".

"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить Умерова и отменить его приговор. Крым остается неотъемлемой частью Украины, и Соединенные Штаты остаются непоколебимы в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября подконтрольный России Симферопольский районный суд признал Ильми Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

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12 мая 2016 так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталия Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс.

Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице. Кроме ишемической болезни сердца и диабета Умеров, который родился в 1957 году, страдает болезнью Паркинсона.