Возле Рады активисты с флагами Нацкорпуса и "Свободы" выступают против принятия законов по Донбассу (фото)

Возле Верховной Рады собралось около 100 человек с флагами партий «Национальный корпус» и «ВО «Свобода».

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время возле парламента играет музыка из колонки, но демонстранты не держат никаких плакатов со своими требованиями.

Один из участников акции сказал УНИАН, что они выступают против принятия законопроектов, касающихся Донбасса.

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Как сообщал УНИАН, 4 октября в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский не исключал, что законопроекты по Донбассу будут вынесены на голосование парламента уже 5 октября.