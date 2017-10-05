В Верховную Раду пришел начальник УГО Гелетей, ожидается президент
Сегодня в Верховную Раду может прибыть президент Украины Петр Порошенко.
В Верховную Раду пришел начальник Управления государственной охраны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей. Как передает корреспондент УНИАН, Гелетей ходит на первом этаже парламента вместе с работниками УГО.
Сегодня в Верховную Раду может прибыть президент Украины Петр Порошенко, поскольку предусматривается включение в повестку дня и принятие двух президентских законопроектов, касающихся Донбасса.
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Как сообщал УНИАН, 4 октября в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).
Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).
Сегодня утром Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит президентские законопроекты по Донбассу.
Председатель комитета Сергей Пашинский не исключал, что законопроекты будут вынесены на голосование парламента уже сегодня.