"Информационные генералы" Путина: СМИ рассказали, как работает российское телевидение (видео)

Сколько Россия платит за масштабный обман, как живут главные пропагандисты Путина, как устроена внутренняя кухня верхушек информационных войск России, узнавали журналисты "Секретных материалов".

"Он точно знает, что сделал Путин для своей страны и какие планы у маленького президента на нее уже завтра. Он - десятилетиями верный пресс-секретарь главы РФ. Вместе с Путиным он на всех протокольных мероприятиях, а в коридорах - президентский переводчик. В обычные рабочие дни Путина на ТВ не увидят, все нужные слова говорит он", - говорится Пескова в сюжете.

На самом деле у пресс-секретаря российского президента сверхважная задача - контролировать все информационное пространство Кремля.

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Кроме того, есть и настоящие "информационные генералы" Кремля. Первый - Дмитрий Киселев, цитаты которого за последние три года стали крылатыми, а сам он предан России и ее правителям.

Куда загадочный персонаж - еще один "информгенерал" - Владимир Соловьев, который берет эксклюзивные интервью у Путина. Он говорит на согласованные и "правильные" темы.

"Это - элита телевизионных войск... Вваливаются огромные средства в продакшн этих передач, в то, чтобы организовать этот пропагандистский механизм", - комментирует деятельность Соловьева на росТВ политолог Олег Саакян.

Несмотря на это, некоторые украинские политологи не отказываются от приглашений на эфиры на росТВ. Они объясняют это тем, что так они могут донести свое мнение о событиях в Украине.

Сегодня российское телевидение получает от Кремля средства в промышленных масштабах. Цель достигается: люди все это слушают и верят.

Как сообщал УНИАН, в России разгорелся конфликт между прокремлевским пропагандистом Владимиром Соловьевым и ведущим Иваном Ургантом.