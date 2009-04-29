Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Москву с рабочим визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита в Россию Ю.ТИМОШЕНКО утром в Свято-Даниловском монастыре встретится с Патриархом Московским и Всея Руси КИРИЛЛОМ, после чего проведет часовую встречу в узком кругу с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

После этого премьер-министры двух стран проведут четвертое заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Межгосударственной украинско-российской комиссии.

После заседания Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН дадут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, в ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО возложит венок к могиле Николая Гоголя на кладбище Новодевичьего монастыря, а также цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Москве.