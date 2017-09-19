Украина и Польша усилят взаимодействие между оборонными ведомствами из-за учений "Запад -2017"

Украина и Польша усилят взаимодействие между оборонными ведомствами в связи с российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017». Об этом шла речь во время встречи президентов Украины и Польши Петра Порошенко и Анджея Дуды в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), написал пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

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«Украина и Польша обеспокоены российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017", и поэтому усилят взаимодействие между оборонными ведомствами двух стран. Об этом, в частности, шла речь на переговорах президентов обеих стран», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября. Учения проходят на полигонах Беларуси и России. В Минобороны РФ заявили, что в учениях будет задействовано 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

По данным представителей НАТО, в учениях задействовано от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что в активной фазе учений принимают участие более 120 тыс. человек, 10 тыс. военной техники, 100 самолетов и 40 кораблей и подводных лодок.

В целом на учениях аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в частности из Украины и стран НАТО.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси. В свою очередь, Министерство обороны Беларуси 13 сентября пообещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.