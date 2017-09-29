У Трампа заявили о заинтересованности в украинском опыте противостояния гибридной агрессии

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в изучении опыта Украины в противостоянии гибридной агрессии.

Об этом заявил специальный помощник президента США по вопросам кибербезопасности Джош Стайнман во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым, сообщили в пресс-службе СНБО.

Во время встречи стороны обсудили вопросы украинского-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности. Турчинов подчеркнул, что Россия уже четвертый год ведет против Украины гибридную войну, одним из элементов которой является киберагресия. «Украина выдержала несколько мощных кибератак, которые причинили достаточно большой вред. Ущерб, нанесенный нашей стране, оценивается в десятки миллионов долларов», - сказал он.

«Для обеспечения системного противодействия киберугрозе СНБО Украины принял Стратегию кибербезопасности. С целью координации структур, отвечающих за различные аспекты этой проблематики, создан Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО», - сообщил Турчинов.

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Кроме того, по его словам, разворачивается национальная телекоммуникационная сеть и создается защитный ІТ-контур, который должен защитить государственные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры.

В свою очередь, Стайнман подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «считает кибербезопасность чрезвычайно важной, и он ценит нынешний уровень сотрудничества между нашими странами».

«Украина имеет непосредственный опыт противостояния гибридной агрессии, и США заинтересованы в его анализе и изучении», - сказал Стайнман и добавил, что «когда есть хорошие друзья, то и враги не страшны».

Турчинов заметил, что Украина и США, объединив свои усилия, могут эффективно противодействовать любым киберугрозам.