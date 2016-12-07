Украина будет принимать участие в деятельности НАТО по противодействию гибридным угрозам - Климкин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Климкин сообщил сегодня после заседания Комиссии Украина-НАТО.

"К сожалению, я не могу раскрыть все консультации, которые ведутся сегодня в этой сфере между Украиной и НАТО. НАТО создает специальную платформу для противодействия гибридным угрозам. Мы участвуем в этом процессе. Это включает все - начиная от эффективного анализа разведданных до противодействию российской пропаганде. Это комплексное, всеобъемлющее дело", - сказал министр.

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Климкин подчеркнул, что в НАТО понимают, что "в процессе противодействия российской агрессии" Украина имеет "наилучший опыт".

"Я надеюсь, что в ближайшее время, в том числе и после внутренних назначений в НАТО, мы можем сказать о встречах, которые состоятся в ближайшее время", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря в Брюсселе после заседания относительно взаимодействия ЕС с НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что ЕС и НАТО сталкиваются с новыми угрозами и вызовами в сфере безопасности, которые объединяют военные и не военные средства агрессии. В частности, Столтенберг назвал гибридные и киберугрозы, а также терроризм.

Также 6 декабря стало известно, что НАТО и ЕС в 2017 году создадут Европейский Центр по противодействию гибридным угрозам.