Германия и Польша призвали ЕС помирить Ющенко и Тимошенко

Германия и Польша призвали Евросоюз помочь Украине преодолеть внутриполитический кризис.

Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, говорится в совместном обращении главы МИД Германии Франка-Вальтера ШТАЙНМАЙЕРА и министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО, которое они озвучили сегодня на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

С подобным предложением европейские политики выступают впервые, поскольку ранее они называли политические распри в Киеве "внутренним делом Украины".

Германия и Польша предлагают ЕС принять участие в примирении Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЮЩЕНКО, чтобы создать условия для предоставления Украине "европейской экономической и финансовой помощи" для предотвращения коллапса национальной экономики этой страны.