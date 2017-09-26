Законопроект о реинтеграции Донбасса "практически готов" – Елисеев

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что законопроект о реинтеграции отдельных районов Донбасса является «практически готов».

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

«Законопроект практически готов, мы провели консультации с ключевыми партнерами, поэтому для них это не является сюрпризом. Этот проект является важным в контексте возможного развертывания миротворческой миссии на Донбассе – поскольку мы не хотим, чтобы Россия участвовала в этих операциях. Мы должны на законодательном уровне закрепить этот процесс», – сказал он.

«Я считаю, что он должен быть представлен и в парламенте и как можно быстрее проголосован», – сказал Елисеев, при этом он не уточнил, когда этот законопроект могут внести на рассмотрение Верховной Рады.

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Представитель Администрации президента считает, что документ соответствует обязательствам Украины в соответствии с Минскими соглашениями и это будет способствовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе.

Секретарь СНБО Александр Турчинов 30 августа заявлял, что закон о реинтеграцию оккупированных частей Донбасса уже вполне готов к внесению на рассмотрение Верховной Рады, но еще продолжаются консультации относительно него с зарубежными партнерами Украины.

В последнее время украинские политики начали говорить о необходимости законодательно оформить ситуацию на части Донбасса, где с апреля 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Президент Украины Петр Порошенко в середине июня сообщил, что поручил разработать такой документ, который, по его словам, базировался бы на условиях минских договоренностей.