Один из политтехнологов "оранжевой" команды, а также бывший советник Юлии Тимошенко Алексей Ситников теперь в Севастополе. Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский, в оккупированном Крыму он работает на местное "правительство".

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"Помню, когда-то за оранжевые ленточки одни люди были готовы убивать других. Тысячи жителей Донбасса ещё в 2004 году морально готовы были идти и воевать против "оранжевой чумы". Считалось, что Майдан - это технология американцев, спецоперация ЦРУ, козни Сороса", - вспомнил он происходящее.

В итоге оказалось, отмечает журналист, что "чуму" продвигал человек, который теперь помогает "Единой России" дерибанить "Крымнаш".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.