Волкер: США могут гарантировать Путину, что России "станет хуже" в случае отказа урегулировать конфликт на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что США могут гарантировать президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что России «станет хуже» в случае отказа урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом он сказал в интервью ZN.UA.

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По его мнению, важно, чтобы Германия и Франция оставались ведущими участниками переговорного процесса. Однако, из его слов следует, что США не собираются непосредственно участвовать в «нормандского формата».

«Это удобно. Берлин и Париж используют свои возможности в рамках Минского процесса, чтобы обсуждать конкретные детали: где должна проходить линия прекращения огня; как, когда и куда отводить тяжелое вооружение; как противодействовать обострению в конкретных горячих точках и т.д.», - отметил Волкер.

«Это - безусловно важные вещи. Но в решении этих вопросов непосредственное участие США, думаю, не добавило бы ничего. В чем роль Соединенных Штатов была бы полезной? В том, чтобы сфокусировать видение Владимира Путина на стратегическом измерении проблемы. Чтобы он сосредоточился на решении того, хочет ли он выйти из этого тупика или нет», - пояснил посол.

«США могут сказать Путину: если хотите - мы можем помочь, если не хотите - мы можем гарантировать, что вам станет хуже», - подытожил Волкер.