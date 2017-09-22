В Бундестаг может попасть партия, которая поддерживает оккупацию Крыма – опрос

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые в истории может попасть в Бундестаг по итогам парламентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 24 сентября, сообщает Reuters.

По мнению представителей "Альтернативы для Германии", попадание представителей партии в нижнюю палату немецкого парламента "оживит дебаты" в Бундестаге после четырехлетнего правления "большой коалиции", в которую входят фракция "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" и фракция "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ).

Как свидетельствует опрос Forsa, поддержка AfD среди населения повысилась с 2% до 11%. Отмечается, что количество сторонников партии выросла благодаря антииммиграционной риторике. "Альтернатива для Германии" станет первой ультраправой партией за период более чем 50 лет, которая преодолеет пятипроцентный барьер, чтобы пройти в парламент.

Читайте такжеПосол отреагировал на скандальное заявление лидера немецких ультраправых о Крыме

"Бундестаг ранее был платформой для наших беспокойств и проблем, но на данный момент он вообще таковым не является, и именно поэтому мы хотим попасть туда, имея совершенно иные политические предложения", - подчеркнул лидер "Альтернативы для Германии" Александр Гауланд.

Он отметил, что парламент, в котором четыре года доминирует коалиция консерваторов Ангелы Меркель (ХДС/ХСС) и СДПГ, не проводил каких-либо актуальных дебатов на ключевые темы, среди которых санкции против России или вопрос беженцев.

Главные партии ХДС/ХСС и СДПГ исключили возможность сотрудничества с AfD, которая, вероятно, станет третьей по количеству полученных мест партией в новом парламенте, однако Гауланд считает, что партия в конце концов сможет стать правящей в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Как свидетельствуют данные социологических опросов, электоральные результаты могут заставить Меркель снова сформировать "большую коалицию" с СДПГ, либо действующий канцлер может сформировать трехсторонний альянс со "Свободной демократической партией" (СвДП) и партией по защите окружающей среды "Зеленые".

Исследование Forsa свидетельствует, что партия Меркель ХДС/ХСС может уверенно набрать 36%, СДПГ - 22%.

Как сообщал УНИАН, ранее немецкий политик Александр Гауланд назвал Крым "исконно русской территорией".