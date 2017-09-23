Посол США по Донбассу: Трамп готов занять сильную позицию в отношении России
Эта позиция базируется на трех факторах — поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США, сообщил Волкер.
Президент США Дональд Трамп готов выстроить сильную позицию в отношениях с Россией, опираясь на общие принципы безопасности и защиту американских национальных интересов.
Об этом в интервью ZN.UA заявил Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Я думаю, что президент Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах — поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США", - указал дипломат.
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В интерпретации Волкера, подобную позицию не следует рассматривать, как антироссийскую.
"Разве что Россия сделает выбор в пользу того, чтобы стать антагонистом Соединенных Штатов. Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, — достичь взаимопонимания с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла", - подчеркивает он.
Волкер, в то же время, указал, что за последние полтора года функционирования предыдущей американской администрации российская власть немного привыкла к тому, что ей многое сходит с рук.
"В ходе последних президентских выборов в США они не скрывали своих ожиданий: новую администрацию возглавит человек, который славится своим мастерством заключать сделки, и с ним можно будет легко договориться. Однако этого не произошло", - констатировал дипломат.