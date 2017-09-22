Климкин в ООН рассказал о манипуляциях России и назвал основные угрозы для мировой безопасности

Министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления в ООН заявил, что основной угрозой безопасности в мире является пренебрежение международным правом, передает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН.

«Когда в 1990-х годах Украина добровольно уничтожила третий по величине ядерный арсенал мира, мы убедились в верховенстве таких принципиальных международных принципов, как неприкосновенность международных границ и территориальной целостности и суверенитета государств. Два десятилетия позже мы придерживаемся дорогих нам принципов», - сказал Климкин.

При этом он подчеркнул, что в свою очередь заявления РФ о том, что «она не нарушила Будапештский меморандум, поскольку ядерное оружие не использовалось против моей страны, является еще одним циничным манипулированием фактами».

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По словам Климкина глобальный режим борьбы с распространением ОМУ (оружия массового уничтожения) будет иметь огромный эффект от гарантий обеспечения безопасности.

«Международное сообщество должно нести коллективную ответственность за восстановление уважения международного права и поиска длительных решений насущных угроз глобальному миру и безопасности. Поэтому окончательная ответственность Совета Безопасности заключается в том, чтобы приложить все усилия, чтобы достичь этой общей цели и доказать, что система борьбы с распространением ОМУ эффективно работает. В противном случае карта мира будет перерисована новыми актерами ядерного оружия», - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН ранее, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что будущая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на временно оккупированных территориях Донбасса должна способствовать разоружению боевиков и подготовке переходного периода до проведения выборов в регионе.

"Должен быть полный вывод (российских войск - УНИАН), и результатом работы миссии должно быть начало переходного периода. Переходного периода какого? Готовиться к выборам, реальным. И выборы должны готовиться нами, Украиной, конечно, при поддержке мирового сообщества, а не манипулятивно Россией", - сказал Климкин.