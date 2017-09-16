Климкин: миротворческая миссия ООН должна способствовать разоружению боевиков и подготовке к проведению выборов на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что будущая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на временно оккупированных территориях Донбасса должна способствовать разоружению боевиков и подготовке переходного периода к проведению выборов в регионе.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, которое транслировалось на одном из телеканалов.

"Должен быть полный вывод (российских войск - УНИАН), и результатом работы миссии должно быть начало переходного периода. Переходного периода какого? Готовиться к выборам, реальным. И выборы должны готовиться нами, Украиной, конечно, при поддержке мирового сообщества, а не манипулятивно Россией", - сказал Климкин.

Он считает, что шансы на размещение миротворцев на востоке Украины существуют.

"Сама логика возвращения мира на Донбасс, и возвращения нормальной жизни заключается в том, что Россия должна выйти с Донбасса. Причем и регулярные войска, и наемники, и все то оружие, которое там есть. И, конечно, будущая миссия должна разоружить тех, кто хочет разоружаться, и тех, кто не хочет разоружаться", - подчеркнул Климкин.

"И поэтому мы говорим, что, во-первых, не может быть никакой речи о том, что легитимизируется российский протекторат на Донбассе, и это все будет обсуждаться с теми, кто сейчас находится на Донбассе при поддержке России", - заявил Климкин.

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Министр напомнил, что мандатом должно быть предусмотрено размещение будущей миротворческой миссии на всей территории Донбасса, включая российско-украинскую границу.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии разграничения на Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.