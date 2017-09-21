ГПУ задержала судей, которые пытались дать Холодницкому взятку в $300 тысяч

ГПУ задержала двух судей, которые пытались дать взятку руководителю САП Назару Холодницькому. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В частности, Холодницькому предлагали деньги за закрытие дела против судьи, которого НАБУ подозревало в коррупционных действиях.

«... досудебным расследованием в уголовном производстве установлено, что председатель Кировского районного суда г. Днепра общего с судьей указанного суда с целью избежания уголовной ответственности последней, которая подозревается Национальным антикоррупционным бюро Украины в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предложили заместителю Генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Н. Холодницькому, неправомерную выгоду в размере 300 тыс. долларов США за решение вопроса относительно закрытия в отношении судьи уголовного производства с целью избежания последней уголовной ответственности», - написала она.

Судей задержали, когда они пытались передать первую часть взятки – 50 тысяч долларов.

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"Особого внимания заслуживает тот факт, что служитель "фемиды", находясь под следствием, совершил новое уголовное правонарушение, не смотря на то, что в отношении него судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, так называемый "электронный браслет", и запретом отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда", - написала Сарган, отметив, что сейчас проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, а также решаются вопросы об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Судьям инкриминируют предложение взятки должностному лицу, что карается лишением свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.