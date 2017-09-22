Порошенко обсудил с генсеком ООН миротворцев на Донбассе и ситуацию с правами человека в Крыму

На полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Собеседники подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН в урегулировании ситуации на Донбассе, в частности перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине.

Президент Украины подчеркнул, что только полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом может способствовать достижению главной цели - восстановлению мира на Донбассе.

Читайте такжеПорошенко после встречи с Трампом: США поддерживают предложение Украины относительно миротворцев на Донбассе

Собеседники констатировали, что развертывание миссии должно происходить с четким соблюдением базовых миротворческих принципов ООН.

В контексте выполнения резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму, Порошенко отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять указанный документ. В частности, РФ должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к полуострову существующим региональным и международным мониторинговым организациям в области прав человека.

Порошенко поблагодарил ООН за предоставление гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса. Глава Украинского государства призвал ООН присоединиться к процессу освобождения заложников.