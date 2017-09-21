В России генерируют новые фейки - о проекте резолюции Украины в ООН по миротворцам

Российские СМИ распространили ложную информацию о том, что Украина подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции относительно миротворческой миссии на Донбассе. Об этом говорится в статье на сайте "ЕвроПравды" "Миротворческий фейк" российских СМИ: почему Украина не регистрировала проект резолюции в Совбезе ООН".

Российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в МИД РФ сообщило, что Украина внесла свой проект резолюции после того, как это сделала Россия.

Однако это откровенная ложь, потому что в Совбезе ООН нет украинского проекта резолюции. В ООН действительно есть документ, в котором расписано наше видение будущей миротворческой миссии. Это – письмо президента Петра Порошенко, которое есть в распоряжении всех участников Совбеза, включая россиян. Оно зарегистрировано в ООН еще в апреле 2015 года.

Украина хоть и имеет право подать встречный проект по идее россиян, но не делала этого. Мотивов несколько, и главный из них – это то, что такой шаг может нам навредить и подталкивать Совбез к принятию документа в неприемлемой для нас редакции.

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"В ООН распространена практика "сближения сторон". Если есть два официально зарегистрированных документа, друзья России в Совбезе могут сказать: что же, давайте искать что-то среднее между ними. Но в российском документе есть несколько неприемлемых для нас положений", – пояснил один из дипломатов.

Россияне, в частности, хотят завести миротворцев только для охраны миссии ОБСЕ, только на контактную линию (без предоставления им права проверять хранения тяжелого оружия и контроля за границей), а также настаивают, чтобы для переговоров о миссии Украина признала самопровозглашенную "власть" "ЛДНР" и начала контакты с ней.

Любой из этих пунктов, если останется в "компромиссном" документе, сделает резолюцию неприемлемой.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения на Донбассе.

«Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.