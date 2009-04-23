Азаров критикует правительство за разбазаривание Стабфонда

Член парламентской фракции Партии регионов, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ подверг критике распоряжение Кабинета министров Украины о финансировании за счет средств Стабилизационного фонда сооружения памятника гетману Ивану Мазепе в Киеве (распоряжение Кабинета министров Украины от 8 апреля 2009 года, № 412-р).

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Н.АЗАРОВА заявлении народного депутата.

В заявлении Н.АЗАРОВ также негативно оценивает намерения правительства выделить из Стабфонда деньги на создание культурно-музейного комплекса «Мистецький арсенал», проведение выставочных мероприятий и поддержку «сельскохозяйственной консультативной службы».

«Стабилизационный фонд Государственного бюджета в соответствии с «антикризисным законом» от 31 октября 2008 года создавался для активизации внутреннего спроса на продукцию отечественной промышленности и сохранения рабочих мест», - напомнил Н.АЗАРОВ.

Однако, как он отметил, «прошло пять месяцев с момента принятия закона, идет четвертый месяц выполнения бюджета, но до сих пор не начато финансирование из Стабилизационного фонда ни одного инфраструктурного проекта, ни одной программы поддержки агропромышленного комплекса, жилищного строительства, финансового лизинга для авиастроения и агропрома, оборонного заказа и так далее».

В этой связи Н.АЗАРОВ констатирует, «что никакой организации работы по наполнению и эффективному использованию Стабилизационного фонда нет».

При этом народный депутат выразил уверенность, что «у налогоплательщиков есть все основания возмутиться и потребовать от правительства, чтобы средства Стабилизационного фонда использовались по целевому назначению, под жестким контролем общества».

«Комитет по финансам и банковской деятельности Верховной Рады ни за что не утвердит такое разбазаривание средств Стабфонда (использование средств Стабфонда должно согласовываться с профильным комитетом ВР - УНИАН), потому что де-юре оно является неправомерным и нецелевым, а де-факто – абсурдным», - считает Н.АЗАРОВ.