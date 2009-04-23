Мэр Одессы назвал убийство студента Чайки позором для города

Городской председатель Одессы Эдуард ГУРВИЦ возмущен жестоким убийством активиста патриотического молодежного движения «Січ» Максима Чайки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

«Я считаю большим позором, - заявил мэр, комментируя резонансное преступление, - что в нашем толерантном городе случилось такое».

Э.ГУРВИЦ отметил, что «в Одессе существует много различных групп молодых людей, у которых разнятся политические взгляды и убеждения, но это не значит, что нужно решать споры таким способом. Для нашего города такое поведение недопустимо».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы такое в нашем городе больше никогда не повторились», - подытожил мэр Одессы.

Как сообщалось, 21-летний студент отделения журналистики Одесского Национального университета имени Мечникова, активист патриотического молодежного движения «Січ» М.Чайка погиб от ножевых ранений 17 апреля. Госпитализирован с ножевыми ранениями и его друг Андрей ДЗЕБАН.

Следователем Приморского РОВД Одессы расследуется уголовное дело по признакам ст.121 УК Украины – нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Личность убийцы установлена, принимаются меры по его задержанию, однако сведения о нем в интересах следствия не разглашаются.

Общественная организация «Свободная Одесса» заявила, что «убийство произошло в ходе столкновения между молодыми украинскими патриотами из «Сечи» и участниками движения «Антифашистское действие». Некоторые представители местной «Антифа» сразу же после убийства были допрошены, они утверждают, что М.Чайка погиб в драке, спровоцированной членами «Січі».

Президент Виктор ЮЩЕНКО 22 апреля обратился к МВД и СБУ с требованием тщательного расследования убийства в Одессе.