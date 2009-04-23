Киевсовет разрешил Черновецкому повышать тарифы на ЖКХ на свой вкус

Депутаты Киевского городского совета отменили мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве и предоставили полномочия по осуществлению тарифной политики в городе Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение отдали свои голоса 63 депутата Киевсовета.

В частности, соответствующий проект решения был внесен во время доклада главой Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам ЖКГ Юрием БОНДАРЕМ (фракция ГАК). За внесение его в повестку дня проголосовали 67 депутатов Киевсовета.

По словам Ю.БОНДАРЯ, проект этого документа предусматривает признать утратившим действие решение Киевсовета № 562 от 30 октября 2008 года и исключить пункт первый из решения № 1052/1052 от 25 декабря 2008 года. Названия отмеченных решений он не озвучил. После голосования по существу заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ объявил, что таким образом теперь исполнительный орган, то есть Киевская городская государственная администрация, «имеет все полномочия по реализации, выполнению обязанностей по отношению к введению тарифной политики».

Заместитель лидера фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА после этого в интервью журналистам объяснила, что «исполнительный орган теперь может самостоятельно решать вопрос повышения тарифов».

Также она показала документ под № 1052/1052, который называется «Об установлении моратория (запрета) на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве», в котором пункт 1 гласит, что Киевсовет решил установить мораторий на повышение Киевским городским советом цен (тарифов) на ЖКУ для населения с даты принятия этого решения и до принятия Киевсоветом отдельного решения по этому вопросу.

Таким образом, по словам Т.МЕЛИХОВОЙ, теперь мораторий отменен.