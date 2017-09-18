Глава Волынского облсовета: В Администрации Президента хотят уничтожить УКРОП на Волыни

Администрация Президента Украины пытается уничтожить партию УКРОП в Луцке и области. Об этом в эфире телеканала «Аверс» заявил председатель Волынского областного совета, член президиума УКРОПа Игорь Палица.

По его словам, соответствующий приказ получил местный народный депутат, олигарх Степан Ивахив: «Команда Ивахива начала скупать сайты и прогонять на них лживые новости, потому что такое указание нардеп получил в Администрации Президента. Ему четко сказали: «Либо ты разберешься с Палицей и УКРОПом в городе и области, либо все твои кредиты в валюте в государственных банках придется погашать».

Игорь Палица отметил, что в настоящее время Ивахив получил отсрочку по кредитам, которые он взял на свой бизнес. Также он не платит по ним проценты, а деньги вместо этого использует на информационную грязь и клевету.

Со своей стороны, команда укроповцев решила не реагировать на заказные материалы. «Я собрал нашу команду, и все единогласно решили, что у нас нет ни времени, ни желания, ни денег доказывать, что информационное пространство заполнено грязью. Лжи всегда много, а правды – мало», – подчеркнул представитель УКРОПа.

Он также добавил, что укроповцы продолжат идти вперед и работать на благо общества: «Мы продолжим движение в том направлении, где всем станет лучше жить».