В Польше не разрешили выступить "вице-премьеру" оккупированного Крыма на заседании ОБСЕ

В Польше не позволили выступить на совещании ОБСЕ в Варшаве «вице-премьер-министру» оккупационной власти Крыма Георгию Мурадову, пишут «РИА Новости».

Польская власть больше двух часов продержала его в аэропорту Варшавы.

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"Объяснили, что согласовывают с высшим руководством, так как я нахожусь в списке санкций ЕС, несмотря на то что я приехал не в Польшу, а в международную организацию - ОБСЕ", - рассказал журналистам так называемый «вице-премьер».

Как сообщал УНИАН ранее, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что Соединенные Штаты рассматривают аннексию Крыма такой же неприемлемой и недопустимой, как и оккупацию части Донбасса.

«Я не хочу, чтобы складывалось впечатление, что мы игнорируем Крым. Мы рассматриваем ситуацию и на востоке (Украины), и в Крыму как одну и ту же ситуацию - имеет место оккупация, вмешательство, и в случае с Крымом имеет место аннексия, но принцип один и тот же. Это неприемлемо и недопустимо», - сказал он.