США оценивают аннексию Крыма такой же неприемлемой, как и оккупацию части Донбасса – Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Соединенные Штаты рассматривают аннексию Крыма такой же неприемлемой и недопустимой, как и оккупацию части Донбасса.

Читайте такжеНа Донбассе нет гражданской войны, вести переговоры с боевиками никто не будет - Волкер Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

«Я не хочу, чтобы создавалось впечатление, что мы игнорируем Крым. Мы рассматриваем ситуацию и на востоке (Украины), и в Крыму как одну и ту же ситуацию - имеет место оккупация, вмешательство, и в случае с Крымом имеет место аннексия, но принцип один и тот же. Это неприемлемо и недопустимо», - сказал он.

«Если мы сможем показать прогресс в одном из этих направлений, давайте это сделаем, но при этом давайте не забывать, что ситуация одна и та же (и на Донбассе, и в Крыму - УНИАН)», - добавил Волкер.

«В первую очередь мы работаем на Востоке, но это ничего не значит относительно нашей позиции по Крыму, это не приуменьшает нашу позицию по Крыму», -подчеркнул спецпредставитель США.