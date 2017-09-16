США оценивают аннексию Крыма такой же неприемлемой, как и оккупацию части Донбасса – Волкер
Он заявил, что и в Крыму и на Донбассе ситуация одна и та же. И добавил, что не хочет, чтобы складывалось впечатление, что США игнорируют вопрос Крыма.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Соединенные Штаты рассматривают аннексию Крыма такой же неприемлемой и недопустимой, как и оккупацию части Донбасса.
Читайте такжеНа Донбассе нет гражданской войны, вести переговоры с боевиками никто не будет - Волкер Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.
«Я не хочу, чтобы создавалось впечатление, что мы игнорируем Крым. Мы рассматриваем ситуацию и на востоке (Украины), и в Крыму как одну и ту же ситуацию - имеет место оккупация, вмешательство, и в случае с Крымом имеет место аннексия, но принцип один и тот же. Это неприемлемо и недопустимо», - сказал он.
«Если мы сможем показать прогресс в одном из этих направлений, давайте это сделаем, но при этом давайте не забывать, что ситуация одна и та же (и на Донбассе, и в Крыму - УНИАН)», - добавил Волкер.
«В первую очередь мы работаем на Востоке, но это ничего не значит относительно нашей позиции по Крыму, это не приуменьшает нашу позицию по Крыму», -подчеркнул спецпредставитель США.