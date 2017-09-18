Гройсман призвал Верховную Раду на текущей неделе принять пенсионную и судебную реформы

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Верховную Раду Украины объединиться вокруг принятия на текущей неделе законов о судебной и пенсионной реформе.

Об этом глава правительства заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Сегодня начинается новая пленарная неделя работы Верховной Рады Украины. Она является чрезвычайно важной, чрезвычайно ответственной, потому что на повестке дня важные реформы, в том числе - реформа пенсионной системы. Также на этой неделе стоит не менее важный вопрос - завершить судебную реформу… Я призываю сегодня всех объединиться вокруг идеи развития нашего государства. Наше государство имеет безграничные возможности, но это должны чувствовать люди. Мы в этот исторический период именно людьми уполномочены принимать решения, которые смогут изменить их жизни в лучшую сторону, и это наша ответственность. Я как премьер-министр готов брать на себя ответственность реализации реформ, в том числе - пенсионной реформы. Давайте докажем, что мы можем объединяться вокруг интересов людей», - сказал Гройсман.

По словам премьера, прошлая пленарная неделя показала, что украинский парламент может объединяться вокруг важных для страны решений.

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«Прошлая пленарная неделя показала - когда депутаты объединяются, они способны принимать решения, которые будут служить украинскому обществу. В частности, так было с чрезвычайно важной реформой образования», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на текущей неделе парламент рассмотрит законопроекты о судебной и пенсионной реформах.

Указанные реформы являются структурными маяками программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Принятие пенсионной реформы - обязательное условие выделения следующего транша МВФ.