На Донбассе нет гражданской войны, вести переговоры с боевиками никто не будет - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер констатирует, что на Донбассе нет гражданской войны, и заявляет, что вести переговоры с боевиками ОРДЛО никто не будет, поскольку они ничего не решают.

Читайте такжеРоссийская агрессия не достигла своих целей в Украине, а дала обратный эффект - ВолкерКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

«Мы не говорим с «властями» Абхазии или Южной Осетии... во-вторых, надо понимать, что это (конфликт на Донбассе - УНИАН) не является независимым этническим восстанием или гражданской войной, это не так. Поэтому есть внешняя сила, которая использует некоторое местное население в качестве прикрытия для того, чтобы создать такую ситуацию», - сказал Волкер.

«Они (Россия - УНИАН) хотят от нас того, что вы говорите (вести переговоры с боевиками на Донбассе - УНИАН), поскольку это освобождает Россию от какой-либо ответственности и хотят сделать так, чтобы мы застряли в переговорах с этими людьми, которые ничего не решают, но нам нужны стратегические решения», - подчеркнул он.