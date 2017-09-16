Украина добивается объяснений Беларуси по поводу ареста украинца Гриба спецслужбами РФ на ее территории - Климкин

Белорусские дипломаты не предоставили объяснений относительно ареста 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба сотрудниками российских спецслужб в этой стране. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал во время общения с журналистами, которое транслировалось на одном из телеканалов.

Читайте такжеАрестованного в РФ Павла Гриба из СИЗО перевели в больницуВ частности, его спросили, есть ли ответ белорусской стороны относительно того, почему и как российские спецслужбы арестовали Гриба на территории Беларуси.

"Ответа пока еще нет. Мы сразу обратились к Беларуси. Я разговаривал с министром иностранных дел. Сейчас мы пытаемся получить этот ответ. Нас очень беспокоит эта ситуация, поскольку мы понимаем, что российские спецслужбы работают на территории Беларуси, и мы должны понять, какую опасность это создает для наших граждан", - подчеркнул Климкин.

В связи с этим министр напомнил, что МИД отвечает за безопасность украинских граждан за границей, и поэтому украинцам необходимо дать соответствующие советы относительно посещения Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ ("террористический акт"), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября Гриб-старший сообщил, что сына удерживают в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

В МИД Украины заявляли, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Павлу Грибу. 11 сентября адвокат Андрей Сабинин провел встречу с юношей.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медучреждение.