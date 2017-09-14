ГПСУ: информация о заминировании "Шегини" могла поступить от сторонников Саакашвили

Пограничники получили информацию о заминировании 10 сентября в пункте пропуска «Шегини» от Службы безопасности Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook.

«И все еще о прорыве на "Шегинях" 10 сентября. Что касается заминирования ... Эта ситуация вызывает сейчас много вопросов, поэтому разобрался в ней поподробнее!» - написал он.

Слободян отметил, что «звонок о заминировании ни в коем случае не лежал в плоскости интересов пограничников или правоохранительных органов в целом».

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«Пограничники получили информацию от СБУ, тогда как Служба безопасности получила соответствующее сообщение о заминировании от анонима на 102», - пишет он.

По его словам, тогда, как и предусмотрено планом локализации кризисных ситуаций, пограничники остановили движение, оповестили службы в пункте пропуска, сообщили коллегам на сопредельной стороне и осуществили эвакуацию людей из режимной зоны. Слободян также сообщил, что «по факту проверки пункта пропуска подразделением разминирования МВД составлен соответствующий акт...».

«В то же время, если предположить, что звонок поступил от группы провокаторов из числа сторонников Михеила Саакашвили, то таким образом была освобождена территория пункта пропуска для дальнейшего штурма и беспрепятственного передвижения к государственной границе ... Так ли это? Установит следствие. Анонима, который сообщил о заминировании, ищут...», - написал Слободян.

Как сообщил 10 сентября пресс-офицер Главного управления ГСЧС во Львовской области, в тот день в 18.10 на телефон «101» поступило анонимное сообщение о заминировании пограничного пункта пропуска «Шегини» на украинско-польской границе. Тогда подразделения спасателей, взрывотехников, полиции и медики уже прибыли на место, начато обследование территории пункта пропуска.

Как сообщал УНИАН, лишенному украинского гражданства, экс-главе Одесской облгосадминистрации 10 сентября Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

В результате нарушения общественного порядка на государственной границе пострадали 8 пограничников и 13 сотрудников полиции.

Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением инцидент на украинско-польской границе при участии Саакашвили, поскольку был нарушен конституционный принцип неприкосновенности государственной границы.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения - незаконного пересечения границы. Соответствующее админдело 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области.