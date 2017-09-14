Арестован еще один участник "прорыва" Саакашвили

Галицкий районный суд Львова арестовал еще одного участника прорыва пограничного пункта пропуска "Шегини", имевшего место 10 сентября.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, вчера, 13 сентября, районный суд Львова избрал меру пресечения в виде ареста 35-летнему жителю Волынской области, который участвовал в прорыве границы в "Шегинях". Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу Украины), по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа, представителю власти) и по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).

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Как сообщал УНИАН, лишенному украинского гражданства, экс-главе Одесской облгосадминистрации 10 сентября Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Вследствие нарушения общественного порядка на государственной границе пострадали 8 пограничников и 13 сотрудников полиции.

Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением инцидент на украинско-польской границе при участии Саакашвили, поскольку был нарушен конституционный принцип неприкосновенности государственной границы.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения - незаконного пересечения границы. Соответствующее админдело 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области.