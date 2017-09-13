Суд арестовал одного из участников прорыва Саакашвили через границу

Сегодня, 13 сентября, Галицкий районный суд Львова вынес решение о взятии под стражу одного из участников прорыва границы 10 сентября в пограничном пункте пропуска «Шегини». Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области.

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«Сегодня один из районных судов города Львова избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 39-летнего жителя Ивано-Франковской области. Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о совершении им уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

На основании предоставленных материалов судом принято решение о заключении мужчины под стражу сроком на 60 суток.

Как сообщалось, 10 сентября в результате нарушения общественного порядка на государственной границе Украины пострадали 8 пограничников и 13 сотрудников полиции.