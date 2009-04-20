Милиция хочет списать убийство студента в Одессе на «бытовуху»?

Общественная организация «Свободная Одесса» считает политическим заказом убийство в центре города активиста украинского патриотического молодёжного движения «Січ», студента отделения журналистики Одесского Национального университета имени И. Мечникова Максима Чайки.

Об этом говорится в распространенном заявлении ОО «Свободная Одесса», копию которого передано УНИАН.

«Вопреки попытке милиции списать это дело на «бытовуху», здесь четко просматривается заказ на политическое убийство», - подчеркивается в документе. Поэтому, по словам авторов заявления, важно «как можно скорее выявить организаторов и заказчиков этого злодейского убийства».

«Убийство произошло, - говорится в заявлении, - при столкновении между молодыми украинскими патриотами из «Січі» и участниками так называемого движения «Антифа», которым покровительствует экс-депутат горсовета, лидер партии «Родина» Игорь МАРКОВ».

По словам авторов заявления, М.Чайка был убит за то, что «занимал активную и принципиальную позицию в отношения подрывной антиукраинской деятельности экс-депутата И.МАРКОВА, возглавляемой им «Родины»… требовал от властей и СБУ привлечь их к ответственности».

Как сообщал УНИАН, студент университета М.Чайка, 1988 года рождения, погиб 17 апреля в результате нападения, по данным областного объединения «Просвіта», группы пророссийских экстремистов. Убийство произошло на углу Александровского проспекта и улицы Троицкой, неподалеку паба «Орех», хотя, по уточненным данным, сам паб в этот вечер ни М.Чайка, ни его друг Андрей ДЗЕБАН не посещали. Последний госпитализирован с ножевым ранением в Одесскую инфекционную больницу.

Руководитель отдела общественных связей УМВД Украины в Одессе Татьяна ХМЕЛЬНИЦКАЯ подтвердила, что по факту убийства М.Чайки следователем Приморского РОВД Одессы возбуждено уголовное дело. Некоторые лица, причастные к драке, дают показания, сотрудники милиции ведут оперативно-следственные мероприятия по розыску лиц, подозреваемых в совершении преступления».

В интересах следствия фамилия подозреваемого в убийстве и обстоятельства совершенного преступления правоохранительными органами не разглашаются.