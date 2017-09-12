Минюст: никаких решений о возможной экстрадиции Саакашвили нет

Никаких решений о возможной экстрадиции лишенного украинского гражданства экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко .

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"Это юридический процесс. На сегодняшний день никаких решений об экстрадиции данного лица нет", - подчеркнул Петренко.

"Поступили только соответствующие документы от страны, которая запросила об экстрадиции, от Грузии. Эти документы поступили в адрес и Генеральной прокуратуры, и Министерства юстиции Украины. Мы, со своей стороны, направили соответствующий пакет документов в органы прокуратуры для выполнения соответствующих процедур согласно нашему законодательству. Когда эти процедуры будут выполнены, тогда будем принимать соответствующие решения в строгом соответствии с украинским законодательством и международным правом", - подчеркнул Петренко.

Также он сказал, что пока не завершится экстрадиционная проверка, которую проводит ГПУ, говорить о каких-либо сроках нет смысла; сейчас в Минюсте ждут от ГПУ соответствующего процессуального акта о завершении проверки.

Кроме того, из его слов следует, что в законодательстве четко не определено, сколько может длиться экстрадиционная проверка. Петренко заявляет, что говорить о сроках рассмотрения запроса об экстрадиции можно будет только после поступления необходимых документов о завершении проверки.

"Кроме того, есть соответствующие механизмы и обжалования, поэтому сейчас говорить о каких-то сроках было бы некорректно", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

7 сентября пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что запрос Грузии о выдаче Саакашвили будет рассматривать Минюст.