Ряд политических сил заинтересованы избирать Президента в парламенте

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что ряд политических сил не изменили свое намерение внести изменения в Конституцию, чтобы сделать возможным избрание Президента Украины в парламенте.

Об этом он заявил вчера вечером в эфире программы «Свобода на Интере».

В.ЛИТВИН отметил, что об этом сценарии давно уже говорят, и в то же время все отрицают это. «Этот сценарий существует, он активно обсуждается, и чем больше он отрицается, тем больше есть подтверждение именно этого факта», - сказал он.

Председатель ВР заявил, что этот вопрос должен стать предметом обсуждения общества, чтобы не допустить избрания главы государства в парламенте.

Отвечая на вопрос, кто именно из политических сил реализовывает этот сценарий и является ли это сценарием фракции БЮТ и Партии регионов, В.ЛИТВИН сказал: «Когда говорят о конкретных вещах, партии и фамилии не называют». При этом он добавил, что для того, чтобы провести такое решение в парламенте, необходимо иметь конституционное большинство голосов народных депутатов.