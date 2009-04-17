Янукович: Партия регионов категорически против условий МВФ

Партия регионов выступает категорически против условий, на которых настаивает Международный валютный фонд для предоставления Украине очередного транша кредита.

“Мы не против того, чтобы давали кредиты. Мы за то, чтобы давали кредиты за как можно меньшие проценты”, - говорится в комментарии В.ЯНУКОВИЧА, переданного УНИАН пресс-службой Партии регионов.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, “если эти требования не удовлетворяют сегодня украинский народ и государство, если они ухудшают положение людей, если от этого будут расти налоги и будет падать экономика, - мы, безусловно, против такого кредита”.

”Поэтому мы категорически против тех условий, на которых сегодня настаивает Международный валютный фонд”, - резюмировал позицию Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила, что Международный валютный фонд планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи в сумме 2,8 млрд. дол. Она уточнила, что очередной транш несколько увеличен, и 2,8 млрд. дол. является половиной общей суммы второго и третьего траншей, которые, согласно предыдущему плану, МВФ должен был выделить Украине к середине мая.